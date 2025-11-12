თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავში, რომელიც გუშინ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, მხოლოდ F-16 თვითმფრინავის სათადარიგო ნაწილები იყო და ასაფეთქებელი ნივთიერებები ან მოწყობილობები არ ყოფილა, – ინფორმაციას აზერბაიჯანული გამოცემა APA ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს.
გამოცემის ცნობით, თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევდნენ თურქულ F-16 თვითმფრინავებს და რომლებიც ბაქოში 8 ნოემბერს გამართულ სამხედრო აღლუმში მონაწილეობდნენ.
მათ, თვითმფრინავში ასვლამდე, გაიარეს ყველა პროცედურა და შემოწმება, აეროპორტის უსაფრთხოების რეგულაციების შესაბამისად. ეს პროცესი ასევე დაფიქსირდა აეროპორტის სათვალთვალო კამერებით.
APA წერს, რომ ჩამოვარდნილი თვითმფრინავი ექსპლუატაციაში დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა და ბოლოს მას რემონტი 2020 წელს ჩაუტარდა.
გამოცემის ინფორმაციით, პირველადი დაკვირვებები მიუთითებს, რომ თვითმფრინავის კორპუსზე გარე ზემოქმედების კვალი არ შეინიშნება. ცნობისთვის, უნდა აღინიშნოს, რომ გასული წლის 25 დეკემბერს აზერბაიჯანული Embraer-190-ის ჩამოვარდნის შემდეგ, პირველმა შემოწმებამ ნათლად აჩვენა, რომ თვითმფრინავის კორპუსზე გარე ზემოქმედების შედეგად წარმოქმნილი მრავალი ხვრელი იყო. ამან საფუძველი დაუდო თვითმფრინავის ჩამოგდების ვერსიის გაჩენას.
„ამიტომ, C-130-ის კორპუსზე გარე ზემოქმედების ელემენტების არარსებობა გამორიცხავს მისი ჩამოგდების შესაძლებლობას. მაშინაც კი, თუ ვივარაუდებთ თვითმფრინავში ასაფეთქებელი ნივთიერების ან მოწყობილობის არსებობის და მისი აფეთქების შესაძლებლობას, ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის კორპუსზე აუცილებლად უნდა იყოს აფეთქების კვალი“, – აღნიშნა წყარომ.
გამოცემა წერს, რომ წინასწარი გამოძიება იძლევა საფუძველს, ყურადღება ორ ვერსიაზე გამახვილდეს. პირველი, რადგან თვითმფრინავი დიდი ხანია ექსპლუატაციაშია, მის კორპუსზე შესაძლოა კოროზია წარმოქმნილიყო, რაც თვითმფრინავის ჰაერში მაღალი წნევის ქვეშ ჩამოვარდნის სერიოზული მიზეზია. გამოცემის ინფორმაციითვე, მეორე ვერსია ისაა, რომ სატვირთო თვითმფრინავებით გადაზიდული ტვირთი მყარად არის დამაგრებული შესაბამისი მოთხოვნების შესაბამისად. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობა იწვევს ტვირთის გადაადგილებას ტურბულენტობის ან სხვა ეფექტების გამო და სერიოზულ გართულებებს შიგნით, რაც ავარიის საკმარისი მიზეზია.
„ეს ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ სოციალურ მედიაში ამჟამად გავრცელებული ზოგიერთი შეთქმულების თეორია უსაფუძვლოა. სინამდვილეში, ამისთვის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რადგან თვითმფრინავის შავი ყუთი ნათელს მოჰფენს ავარიის გამომწვევ მიზეზებს“, – წერს გამოცემა.
ცნობისთვის, 11 ნოემბერს, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში, თურქულმა სამხედრო თვითმფრინავმა ავიაკატასტროფა განიცადა. ირკვევა, რომ თვითმფრინავი რეისს აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით ასრულებდა.
ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 275-ე მუხლის მე-4 ნაწილით დაიწყო, რაც საჰაერო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.