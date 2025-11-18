მებაჟე ოფიცრებმა შსს-ს თანამშრომლებთან კოორდინაციით, თბილისის აეროპორტში სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მედიკამენტი აღმოაჩინეს

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვები პუნქტი – ,,თბილისის აეროპორტის“ მებაჟე ოფიცრებმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან კოორდინაციით, ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ხელბარგში მალულად განთავსებული, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მედიკამენტი აღმოაჩინეს.
მებაჟე ოფიცრების მიერ, აღნიშნული მედიკამენტების მაღალი სიზუსტის მქონე ნარკო-ანალიზატორით შემოწმების შედეგად 21 კაფსული ლირიკა და 28 კაფსული მეტამფეტამინი გამოვლინდა.
საქმის მასალები, შემდგომი რეაგირების მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცა.
ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ავრცელებს.