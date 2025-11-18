18 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 18 ნოემბერს 11:00-დან 15:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახალწყალი, თელეთი, მუხრანდაჩები და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყარაჯალარი, კარათაკლია, აღთაკლია, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შაუმიანი, კაჩაგანი, აღმამედლო, კასუმლო, ტაკალო, ქვემო სარალი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 12:00 საათამდე და 17:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისში 9 აპრილის, გორგასლის, სიონის, ნანა დედოფლის და მიმდებარე ქუჩებზე; 14:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში შარტავას, ქუთაისის, მე-12, მე-7 მიკრრაიონებში არსებული კორპუსების ნაწილს და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარათაკლია, ყარაჯალარი, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.