19 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 19 ნოემბერს 11:00-დან 12:00 საათამდე და 17:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მამიშლო, ამამლო, დალარი, ლოქჭანდარი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 11:05 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლები კარათაკლია, ველი, გაჩიანი, გამარჯვება და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 12:00 საათამდე და 17:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წერეთელი, ორჯონიკიძე, მორზოევკა და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო, ქესალო, ვახტანგისი, ვარკეთილის მეურნეობა და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდი ლილო, ვარკეთილის მეურნეობა, სართიჭალა და მიმდებარე სოფლებში;
12:40-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირაგა, მენკალისი, ჯვარა, ჭივჭავი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.