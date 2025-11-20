20 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 ნოემბერს 11:00-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, დამია, ახლო-ლალო, ცოპი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 16:35-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შაუმიანი, კაჩაგანი, აღმამედლო, კასუმლო, ტაკალო, ქვემო სარალი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, აკაურთა, მუშევანი, ჯავშანიანი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.