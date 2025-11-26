26 ნოემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 26 ნოემბერს 10:00-დან
10:30 საათამდე და 16:30-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება
შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო,
მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 12:00 საათამდე და 17:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თოდრიას, მესხიშვილის, მეგობრობის
კლდიაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს;
11:00- დან 14:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ირგანჩაი, ამამლო, კამარლო, დაგარახლო და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალტეტის სოფლებში
ჩხიკვთა, საღრაშენი, წინწყარო და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 17:00
საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო,
ვახტანგისი, კალინინო და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების
თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.