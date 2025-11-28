28 ნოემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 28 ნოემბერს 10:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასურეთი, წინწყარო, ჯორჯიაშვილი და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, მზიანეთი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სამება, განთიადი, ხადიკი, დარაკოვი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 12:10 საათამდე და 14:50-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებს დაშბაში, წალკა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, ცოპი, მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სართიჭალა, ახალსოფელი, მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაბულახი, გედაგდაღი, უსეინქენდი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.