6 ნოემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 6 ნოემბერს 08:00-დან
19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთი, დიდი თონეთი,
კვესეთი, ახალი ზირბითი, ღვევი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 18:30
საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზემო
კარაბულახი, გედაგდაღი, მამიშლარი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 12:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი,
თელეთი, სართიჭალა და მიმდებარე სოფელბში;
13:00-დან 13:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი, მთისძირი, თელეთი, კრწანისი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების
თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.