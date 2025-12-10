10 დეკემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 10 დეკემბერს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შუწყდებათ აბონენტებს რუსთავში მე-7ა დამე-7 მიკრორაიონებში, შარტავას, ლომოურის, თოდრიას ქუჩებზე. 12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს რუსთავში კოსტავას, მშენებელთა, ფიროსმანის, ნიკოლაძის, დუმბაძის ქუჩებზე.
11:00-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის რაიონის სოფლებში თაზაქენდი, ბირლიკი, კალინინო, ბოტანიკა, როზა, ქესალო, ახალშენი. 12:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ვაზიანი, მარტყოფი, სააკაძე, ახალსოფელი, მზიანეთი. 14:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს წინუბანი, მარტყოფი, ბროწეულა, კინოსტუდია. 15:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს ახალ სამგორში.
11:00-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, მამიშლო, ოროზმანი, პანტიანი, ლოქჭანდარი, საფარლო და მიმდებარე სოფლებში.
12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკაურთა, ზვარეთი, რატევანი, ქვეში, ქ. ბოლნისში სიონის, მაშავერას, მოსიაშვილის ქუჩებზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.