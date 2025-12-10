11 დეკემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 11 დეკემბერს 02:00-დან 02:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს რუსთავში თბილისის, ყაზბეგის, ვაჟა-ფშაველას, მეგობრობის, ცურტაველის და მიმდებარე ქუჩებზე;
08:30-დან 09:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში კოსტავას, რუსთაველის, კონსტიტუციის, ბათუმის, სარაჯიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსებიბს ნაწილს;
09:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს სოფელ ახალი სამგორის მიმდებარედ;
11:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, გუგუთი, საფარლო, ლოქჭანდარი და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ლეონიძის, მე-17, მე-12, მე-7, მე-16 მიკრორაიონებში და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.