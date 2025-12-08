დგინდება შს სამინისტროს წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულება იმ შემთხვევაში, თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ხალხის სამოძრაო ადგილას იმართება. ამასთან ერთად, სატრანსპორტო გზის გადაკეტვის ანალოგიურად, დაუშვებელი ხდება ხალხის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა, თუ ამას შეკრება-მანიფესტაციის მონაწილეთა რაოდენობა არ მოითხოვს. ასევე, დაუშვებელი იქნება ხალხის სავალი ნაწილის ავტომანქანებით, სხვადასხვა კონსტრუქციებით და საგნებით გადაკეტვა.
ამ მიმართულებით მთელი რიგი ცვლილებები „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ხორციელდება, რომელიც პარლამენტს „ქართული ოცნების“ დეპუტატებმა წარუდგინეს. ცვლილებები ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების კუთხით “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიც“ შედის.
„ქართული ოცნების“ მიერ მომზადებული პროექტის თანახმად, წესდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი გაფრთხილების აუცილებლობა, თუ შეკრება-მანიფესტაცია ხალხის ან ტრანსპორტის სავალ ადგილას იმართება ან ტრანსპორტის, ხალხის მოძრაობას აფერხებს. გაფრთხილება შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზებისა და ჩატარების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში შეტანილი უნდა იქნეს თითოეული შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარებამდე – არაუგვიანეს 5 დღისა.
ამავე პროექტის მიხედვით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებული იქნება გონივრულ ვადაში საჯაროდ გამოაქვეყნოს გაფრთხილება, ასევე არასპონტანური შეკრების ან მანიფესტაციის შემთხვევაში, შეთავაზებული ალტერნატიული დრო, ადგილი ან სვლაგეზი, „თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასეთი შეთავაზების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო“.
შეკრება-მანიფესტაციის მონაწილეთა მიერ ტრანსპორტის ან ხალხის სავალი ნაწილის ნაწილობრივ ან სრულად გადაკეტვის შემთხვევაში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფლებამოსილი ხდება მიიღოს გადაწყვეტილება ტრანსპორტის ან ხალხის სავალი ნაწილის გახსნის და ტრანსპორტის, ხალხის მოძრაობის აღდგენის შესახებ, “თუ შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეთა რაოდენობის გათვალისწინებით შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება სხვაგვარად შესაძლებელია“.
კანონის პროექტში ასევე ვკითხულობთ, რომ ტრანსპორტის ან ხალხის სავალი ნაწილის მასობრივად გადაკეტვის შემთხვევაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი მოსამსახურე უფლებამოსილია მიმართოს შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს და ორგანიზატორს, გააფრთხილოს ისინი იმის თაობაზე, რომ თუ მასობრივად გადაკეტილი ტრანსპორტის ან ხალხის სავალი ნაწილი უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში არ გაიხსნა, მთლიანი შეკრება ან მანიფესტაცია უკანონოდ ჩაითვლება, მიღებული იქნება გადაწყვეტილება შეკრება-მანიფესტაციის შეწყვეტის შესახებ და შეიძლება გამოყენებული იქნეს საერთაშორისო სამართლითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს.