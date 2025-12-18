ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 19 დეკემბერს 10:00-
დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
ბოლნისში წმ. ნინოს, ჭავჭავაძის, იაკობ ხუცესის, გორგასლის და მიმდებარე
ქუჩებზე; 10:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში აკაურთა, რატევანი, ზვარეთი და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან
11:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ირაგა, ალექსეევკა, სამღერეთი, ივანოვკა და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან
19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
სართიჭალა, ვარკეთილის მეურნეობა, თელეთი, გამარჯვება და მიმდებარე
სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, მამიშლო, ბაზაქლო და
მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:15 საათამდე აბონენტებს მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, კაჩაგანი, აღმამედლო, კასუმლო,
ტაკალო, დამია, ქვემო სარალი და მიმდებარე სოფლებში; 15:00-დან 19:00
საათამდე აბონენტებს მარნეულში გუდიაშვილის, ლაღიძის, ჯავახიშვილის,
გოგოლის და მიმდებარე ქუჩებზე. სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.
19 დეკემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 19 დეკემბერს 10:00-