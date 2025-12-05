5 დეკემბერს,გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 5 დეკემბერს 11:00-დან 20:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შუწყდებათ აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, საცხენისი, ახალსოფელი, დიდი ლილო, სააკაძე. 11:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში წინუბანი, ნორიო, კინოსტუდია, ნასაგური, ბროწეულა.
12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ქ. თეთრწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასურეთი, წინწყარო, ჯორჯიაშვილი, სამშვილდე, ჩხიკვთა, გოლთეთი, საღრაშენი, ტბისი, ჭივჭავი, დაღეთი და მიმდებარე სოფლებში.
12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სავანეთი, ტალავერი, ნახიდური, ფოლადაური, ხიდისყური, მუხრანა, ჭაპალა, მამხუტი, ბოლნისი.
12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქვემო და ზემო სარალი, შულავერი, აგარაკი, მარეთი, იმირი და მიმდებარე სოფლებში.
13:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს წალკი მუნიციპალიტეტის სოფლებში ავრანლო, არწივანი, კიზილ-კილისა, ნარდევანი, რეხა, აიაზმა, ბურნაშეთი და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.