6 დეკემბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 6 დეკემბერს 09:00-დან 17:00
საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შუწყდებათ აბონენტებს გარდაბანში
აღმაშენებლის, ენერგეტიკის, 9 მაისის, სიხნოს, ვაჟა-ფშაველას, სამედ ვურგუნის, ქაქუცა
ჩოლოყაშვილის, ნინოშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე.
12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილ-
აჯლოში და მიმდებარე ტერიტორიაზე.
8 დეკემბერს 11:30-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის რაიონის სოფლებში
მუხროვანი, ახალსოფელი, მარტყოფი, სააკაძე, მზიანეთი, სართიჭალა, ვაზიანი.
11:00-დან 12:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
სადახლო, მოლაოღლი, ხულდარა, ცოპი, ხოჯორნი, თაზაკენდი, ზემო სარალი.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.
