აშშ 75 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ვიზის გაცემას აჩერებს – ქვეყნების ჩამონათვალშია საქართველოც

აშშ 75 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეაჩერებს ვიზების გაცემას, მათ შორის რუსებისთვის. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკული ტელეარხი Fox News-ი სახელმწიფო დეპარტამენტის საბუთზე დაყრდნობით ავრცელებს.
მათი ინფორმაციით, საბუთი აშშ-ის საკონსულო წარმომადგენლებს არსებული კანონის ფარგლებში ვიზების გაცემაზე უარის თქმას ავალდებულებს, როდესაც პარალელურად სახელმწიფო დეპარტამენტი ხელახლა აფასებს სკრინინგისა და შემოწმების პროცედურებს.
Fox News-ის ინფორმაციით, 75 ქვეყანას შორის არის: რუსეთი, სომალი, ავღანეთი, ბრაზილია, ირანი, ერაყი, ეგვიპტე, ნიგერია, ტაილანდი, იემენი და სხვები. სრული სია ამ მომენტისთვის არ არსებობს.
პაუზა 21 იანვრიდან შევა ძალაში და განუსაზღვრელი ვადით გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე სახელმწიფო დეპარტამენტი სავიზო პროცედურების ხელახლა შეფასებას არ დაასრულებს.