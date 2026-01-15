16 იანვარს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 16 იანვარს 10:30-დან 11:00 საათამდე და 18:30-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს რუსთავში ბალანჩივაძის, მაიაკოვსკის, კონსტტიტუციის, სარაჯიშვილის, არაყიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილში; 12:00-დან 12:30 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგაჩაი, ზემო ოროზმანი, ლოქჭანდარი, გორა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, მოლაოღლი, ცოპი, ხოჯორნი და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 13:30 საათამდე აბონენტებს დმანისში 26 მაისის, აღმაშენებლის, ხერხეულიძის და მიმდებარე ქუჩებზე. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.