24 და 26 იანვარს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 24 იანვარს 11:30-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შუწყდებათ აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, 26 მაისის, გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას,სულხან-საბას, მუსხელიშვილის, ჩოლოყაშვილის, აივაზ გასანოვის, აღმაშენებლის და მიმდებარე ქუჩებზე.
24 იანვარს 12:00-დან 14:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის რაიონის სოფლებში მუშევანი, ჯავშანიანი, ქვეში, კიანეთი, საბერეთი, აკაურთა
26 იანვარს 11:00-დან 12:00 სთ-მდე – აბონენტებს რუსთავში სააკაძის, გაგარინის, ბათუმის, მაიაკოვსკის, დავით გარეჯის, ოსტროვსკის ქუჩებზე.
26 იანვარს 12:00-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბანში აღმაშენებლის, ჭავჭავაძის, სადგურის, გამარჯვების, კონსტიტუციის, ასათიანის და მიმდებარე ქუჩებზე, სოფლებში თბილწყარო, ბოტანიკა. 12:30-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს ლემშვენიერაში, რუსთავში აზოტის მ/ტ. 13:00-დან 14:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბანში აღმაშენებლის, კონსტიტუციის, გამარჯვების, აზიზბეკოვის და მიმდებარე ქუჩებზე, სოფლებში ქესალო, თაზაქენდი, ნაზარლო, ბირლიკი.
26 იანვარს 14:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაშთაფა, წითელი სოფელი, ყულარი, მარადისი, შულავერი, იმირი, კასუმლო და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.