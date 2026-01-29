30 იანვარს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 30 იანვარს 10:30-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნარაზრლო, ქესალო, ვახტანგისი და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ფალიაშვილის, ვახუშტის, მეგობრობის, მელიქიშვილის, ვაჟა-ფშაველას და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საცხენისი, ახალსოფელი, მარტყოფი, მუხროვანი და მიმდებარე სოფლებში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.