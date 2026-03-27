სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 28 მარტს 12:00-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს დმანისში 9 აპრილის, წმ. ნინოს. გამსახურდიას, რუსთაველის და მიმდებარე ქუჩებზე; 29 მარტს 10:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისში ასათიანის, ფალიაშვილის, ფარნავაზ მეფის, კოსტავას და მიმდებარე ქუჩებზე; 30 მარტს 11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო, მარტყოფი და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთ, მანგლისი, ალგეთი, პანტიანი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.