10 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 10 მარტს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვახტანგისი, ნაზარლო, თაზაქენდი, ქესალო და მიმდებარე სოფლებში. 12:00-დან 13:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ახალწყალი, ზემო და ქვემო თელეთი, მუხრანთელეთი, კუმისი, წალასყური, ინსტიტუტის დასახლება და მიმდებარე ტერიტორიაზე.
11:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აზიზკენდი, ლეჟბადინი, ბაიდარი, ქურთლიარი, თაზაკენდი, გაჯისაქენდი, დიდი მუღანლო, პირველი და მეორე ქესალო, კაჩაგანი, აღმამედლო, ტაკალო, ქირაჩ-მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში. 11:30-დან 13:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში კეშალო, კაპანახჩი, ილმაზლო, სართიჭალა, ქესალო, ამბაროვკა, ალგეთი. 11:45-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ალგეთი, ამბაროვკა, ალგეთის მევენახეობა, კაპანახჩი. 14:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ლეჟბადინი, პირველი და მეორე ქესალო, ქურთლიარი და მიმდებარე სოფლებში.
11:10-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს რუსთავში მშენებელთა ქუჩაზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.