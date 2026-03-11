11 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 11 მარტს 12:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ აბონენტებს ბოლნისში სანაპიროს, მაშავერას, სიონის, მოსიაშვილის ქუჩებზე, სოფლებში აკაურთა, ზვარეთი, რატევანი, ქვეში, ბოლნისი.
12:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ფონიჭალა, კრწანისი, ვარკეთილი, ვარკეთილის მეურნეობა, დიდი ლილო.
12:00-დან 13:30 საათამდე – აბონენტებს ქ. წალკაში და წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბეშთაშენი, განთიადი, სამება, ხაჩკოვი, არ-სარვანი,ახალშენი, დარაკოვი, ხარება და მიმდებარე სოფლებში. 12:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში განთიადი, სამება, ტბეთი, წინწყარო, სანთა, ქ. წალკაში გ.ცაბაძის, მექანიკურის, წერეთელის ქუჩებზე.
13:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასურეთი, ბორბალო, ღოუბანი.
14:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, მოლაოღლი, ხულდარა, ცოფი, თაზაკენდი, ხოჯორნი, მუღანლო.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.