13 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 13 მარტს 12:00-დან 14:00
საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ველში. 12:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში
მარტყოფი, წინუბანი, კინოსტუდია, ბროწეულა, ლოჭინი და მიმდებარე სოფლებში.
15:00-დან 15:10 საათამდე ფა 15:50-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში
ყარაჯალარი, აქთაკლია, კარათაკლია, გაჩიანი, ველი, ფოლადაანთკარი და მიმდებარე
სოფლებში.
15:30-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს ვაჟა-ფშაველას, თბილისის, ვახუშტის ქუჩებზე,
მე-12 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.
