14 და 16 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 14 მარტს 12:00-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ აბონენტებს ქ. ბოლნისში სულხან საბას, წმინდა ნინოს, ჩოლოყაშვილის, რუსთაველის, კოსტავას, ფარნავაზ მეფის, სტეფანიას, 500 ბოლნელის და მიმდებარე ქუჩებზე. 13:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში მუშევანი, ჯავშანიანი, ქვეში, კიანეთი, საბერეთი, აკაურთა.
16 მარტს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ აბონენტებს რუსთავში მეგობრობის, თბილისის, მაჩაბელის, გონაშვილის, ფალიაშვილის, ვახუშტის, მელიქიშვილის, ვაჟა-ფშაველას ქუჩებზე.
12:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რატევანი, ბოლნისი, მუშევანი.
12:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს თეთრიწყაროს რაიონის სოფლებში ამლივი, ტბისი, აბრამეთი, გუდარეხი, ჯორჯიაშვილი, მადანი, ორბეთი, დიდი თონეთი, დიდგორი, მოხისი, ღოლოვანი, ელფია, კვესეთი, მანგლისი, შამთა და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.