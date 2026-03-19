19 მარტს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 19 მარტს 12:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თბილისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვარკეთილის მეურნეობა, დიდი ლილო, პატარა ლილო, ქვიშიანი და მიმდებარე სოფლებში; 13:30-დან 15:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულში იალღუჯის, რუსთაველის, სვერდლოვის, აღმაშენებლის და მიმდებარე ქუჩებზე; 14:25-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამლივი, ტბისი, გუდარეხი, ჩხიკვთა, აბელიანი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.