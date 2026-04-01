1 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 1 მაისს 10:30-დან 20:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თბილისის მუნიციპალიტეტში ვარკეთილის მეურნეობაში, დიდ ლილოში, პატარა ლილოში , სამგორში და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 11:10 საათამდე და 11:50-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხატისოფელი, ტალავერი, მამხუტი, ჭაპალა, რაჭისუბანი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სართიჭალა, მუღანლო, ახალსოფელი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვახტანგისი, ქესალო, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბანში აღმაშენებლის, სამედ ვურგუნის, ჭავჭავაძის და მიმდებარე სოფლებში; 15:10-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუხროვანი, მარტყოფი, მზიანეთი, ვაზიანი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.