22 აპრილს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 22 აპრილს 11:00-დან 18:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ილმაზლო, ქეშალო, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამლივი, ტბისი, ფარცხისი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში კოდა, ვაშლოვანი, ბორბალო, მუხათი და მიმდებარე სოფლებში; 11:25-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩხიკვთა, საღრაშენი, ფარცხისი, ჯორჯიაშვილი და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მეგობრობის, ცურტაველის, ვაჟა-ფშაველას, ვახუშტის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 12:50-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, წალასყური და თაზაქენდი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.