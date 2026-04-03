ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 3 აპრილს 11:00-დან
17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აზიზკენდი, თაზაქენდი, ალგეთი,
ლეჟბადინი, კესალო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე
აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, ფონიჭალა,
გამარჯვება, თელეთი და მიმდებარე სოფელბში; 11:30-დან 18:30 საათამდე
აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბეშთაშენი, ახალშენი,
კიარაკი, აშკალა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 19:00 საათამდე
აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკაურტა, ზვარეთი,
რატევანი, სიონი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.
3 აპრილს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
