ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 19 მაისს 11:00-დან
11:10 საათამდე და 16:50-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება
შეეზღუდება აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გომარეთი,
კიზილაჯლო, იფნარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 12:00 საათამდე
აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბარეთი, ბაშკოვი, კარაკოვი
თეჯისი და მიმდებარე სოფლებში; 12:30-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს
ბეშთაშენი, ახალშენი, ბარეთიბურნაშეთი და მიმდებარე სოფლებში; 16:00-დან
18:00 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი, თელეთი და
მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.
19 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
