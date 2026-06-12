გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 13 ივნისს 12:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, გამარჯვება, ვაზიანი და მიმდებარე ტერიტორიაზე. 15 ივნისს 08:00-დან 10:00 საათამდე – მომხმარებლებს სოფლებში ფოლადაანთკარი, გამარჯვება, ყარაჯალარი, გაჩიანი, აღთაკლია, ფონიჭალა. 12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს მარტყოფში. 13:00-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში დიდი ლილო, ლილო.
15 ივნისს 14:35-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკაურთა, ზვარეთი, რატევანი, ქვეში, ქ. ბოლნისში სიონის, სანაპიროს, მაშავერას, მოსიაშვილის ქუჩებზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.