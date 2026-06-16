16 ივნისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 16 ივნისს 11:00-დან 11:05 საათამდე და 15:55-დან 16:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, კუმისის ტბის სანაპირო, მთის ძირი, ფონიჭალა და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გომარეთი, ველისპირი, ახა, სარკინეთი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო, ვახტანგისი, კაპანახჩი, ლელაშხა, კალინინო დ ამიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დამია, სარალი, კიროვკა, შულავერი, მოლაოღლი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.