ესპანეთის სეუტის ანკლავში დაახლოებით 49 000 მიგრანტი შეიჭრა

ოფიციალური პირების შეფასებით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში მაროკოდან ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში დაახლოებით 49 000 მიგრანტი გადავიდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს.
ხუთშაბათს გავრცელებულ ვიდეოებსა და ფოტოებში ჩანს, როგორ შედის ქალაქში ათასობით ადამიანი ზღვის გავლით. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მიგრანტების გადასვლა მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა.
ესპანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ბოლო დღეებში სეუტაში გადასვლის მცდელობისას სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა.
მოვლენები სწრაფად მას შემდეგ განვითარდა, რაც ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე თვეში დაადგინა, რომ მიგრანტებს, რომლებიც სეუტაში ან კიდევ ერთ ესპანურ ანკლავ მელილიაში მოხვედრას ცდილობენ და ზღვაში დააკავებენ, მაროკოში დაუყოვნებლივ ვერ გააძევებენ.
ესპანელი ოფიციალური პირების მიერ გავრცელებული უჩვეულოდ მაღალი შეფასება მიუთითებს, რომ ბოლო დაახლოებით ერთ დღეში სეუტაში შესულ მიგრანტთა რაოდენობა შესაძლოა ქალაქის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი იყოს. სეუტაში, ბოლო მონაცემებით, დაახლოებით 83 600 ადამიანი ცხოვრობს.
ოფიციალური პირების ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ტერიტორიაზე უკანონოდ შესულთა შორის სულ მცირე 7 000 არასრულწლოვანია.